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الزعاق يكشف سر ظهور بقع على وجه الشمس (فيديو)

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الزعاق يكشف سر ظهور بقع على وجه الشمس (فيديو)

الزعاق يكشف سر ظهور بقع على وجه الشمس (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1041975
محررو المناطق:

قال خبير الأرصاد الجويَّة الدكتور خالد الزعاق، إن للشمس بقعًا تظهرُ في وجهها على فترات، وتُضفِي على قرص الشمس جمالا أخَّاذًا، ولظهورها وتلاشيها دورة مدتها 11 سنة.

وأضاف الزعاق خلال برنامجه على قناة “العربية”  أنَّ دورة الكلف الشمسية (مدتها 11 سنة) لا تظهر في سنتها الأولى أي بقع وتكون البقع في قمة حالاتها بعد 5 سنوات ونصف السنة.

وتابع: “يعتقد بعض العلماء أن دورة الكلف الشمسية لها علاقة بدورة الأمطار والأعاصير في بحر العرب.

وأشار الزعاق إلى أن الكلف الشمسية لها دورة صغيرة ومتوسطة وعظيمة كحال الدورة المناخية فكل 11 سنة تسمى دورة.

 

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