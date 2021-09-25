جولات تفتيشية لمتابعة تطبيق قرارات التوطين في عدة أنشطة جديدة بنجران

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نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، عددًا من الجولات التفتيشية على المطاعم ، والمقاهي ، ومحال بيع الآيسكريم، وعربات الطعام المتنقلة.

وتأتي الجولات للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، في مدينة نجران ومحافظتي حبونا، وشرورة.

وأكدت اللجنة أن الجولات شملت المطاعم والمقاهي ومحال بيع الآيسكريم خارج المراكز التجارية وداخلها ، إضافةً إلى عربات الطعام المتنقلة ، تنفيذا لقرار توطين عدة أنشطة جديدة، مع بدء سريان قرار توطينها ، بهدف حصر الفرص الوظيفية في الأنشطة المستهدفة ، لتجهيزها وشغلها بالموظفين السعوديين من طالبي العمل ، وضمان توفير البيئة المناسبة والجاذبة ، لانخراطهم في سوق العمل.

وأوضحت اللجنة أن نسب التوطين في المراكز التجارية للمحال في نشاطي المطاعم ومحال العصائر بلغ ٤٠% ، و ٢٠% خارجها ، فيما بلغت نسب التوطين في نشاطي المقاهي وبيع الآيسكريم ٥٠% داخل المراكز التجارية ، و ٣٠% خارجها ، مشددةً على أصحاب المنشآت التجارية المستهدفة ، للمسارعة بتوظيف السعوديين ، وتحقيق النسب المطلوبة ، تفادياً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.