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وزير الطاقة: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

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وزير الطاقة: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

وزير الطاقة: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=1041983
محررو المناطق:

فاجأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، جميع الحاضرين في المؤتمر الصحفي لتدشين مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، حيث قال إن العلاقات السعودية المصرية تاريخية، مشيرًا إلى أن مرضعته من مصر.

وقال وزير الطاقة خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: “أُقر هنا أن لي مرضعة مصرية من أسوان نوبية؛ لذلك أشعر بأن في مزيجي الشخصي جزء من مصر”، وذكر الوزير أن لديه ارتباطات كبيرة بإخوان وأخوات مصريين ومصريات عاش معهم.

وشدد وزير الطاقة، خلال كلمته بمناسبة توقيع مصر والسعودية بروتوكول البدء في مشروع “الربط الكهربائي” على أن “ربط الكهرباء بين البلدين سيعزز ويمكن بربط أكبر مناطق أكثر، وسيكون هذا الوريد الكهربائي رابطا فيما تسعى له المنظومة العربية لعمل جماعي مشترك يشعر به الجميع، وسيمكن السعودية للانتقال لآفاق أكبر للربط العالمي مع دول أخرى بأوروبا وغيرها”.

وأكد أنه “جرى الانتقال من ظاهرة الوعود الكلامية لظاهرة النفاذ والتنفيذ لما يمكن أن يكون حقيقة في أشهر معدودة”.

وشارك في حفل توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر المرقبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية.

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