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هل يمكن استخراج لقاح كورونا من الجسم بالحجامة؟.. مركز الطب البديل يرد

هل يمكن استخراج لقاح كورونا من الجسم بالحجامة؟.. مركز الطب البديل يرد
لقاح كورونا من الجسم بالحجامة
http://almnatiq.net/?p=1041992
محررو المناطق:

نفى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المعلومات المتداوَلة التي تدعي إمكانية استخراج لقاح فيروس كورونا من الجسم بواسطة عمل الحجامة بعد تلقي اللقاح مباشرة، مؤكدا أن تلك الادعاءات مغلوطة، ولا جدوى منها.

وقال المركز إن الحقيقة العلمية المتعلقة بإجراء الحجامة لغرض سحب مكونات لقاح فيروس كورونا يُمنع فيها منعًا باتًّا إجراء الحجامة على موضع أخذ اللقاح (على الجلد مباشرة – موضع الوخز)، أو على أي مرض جلدي مثل (الدمامل – الخراج – البهاق – الصدفية.. وغيرها)، ولكن تُجرى على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قِبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

وأكد المركز عدم جدوى الحجامة في إخراج اللقاح من الجسم بأي حال من الأحوال، منوهًا بأهمية استقاء المعلومات الطبية من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات وتصديق ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ومغلوطة، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بممارسات الطب البديل والتكميلي عبر القنوات الرسمية.

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