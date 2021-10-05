هل يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد التحصين؟.. متحدث الصحة يجيب

محررو المناطق:

حدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، التوقيت الذي يمكن للمواطنين فيه التخلي عن الكمامة، حيث أكد أن الأشخاص الذين تم تحصينهم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيتمكنوا من التخلي عن الكمامة قريبًا.

وقال “العبدالعالي” خلال مداخلة في برنامج “الشارع السعودي”، أن جائحة كورونا لا تزال مستمرة في العالم، ولذلك يجب الإبقاء على بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وذلك لحين نهاية الجائحة في العالم، لهذا يجب المحافظة على الإجراءات الاحترازية ومنها الكمامة.

وتابع: “إن التحصين بجرعتين يقلل احتمالات الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة في ظل وجود أفراد لم يتلقوا كامل التحصين، كما شدد على ضرورة الحرص على سلامة الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا”.

متحدث #وزارة_الصحة د. محمد عبدالعالي يصرح لـ #الشارع_السعودي حول دواعي المحفزات المشروطة بجرعتين، ومدى إمكانية التخلي عن الكمامات في الأيام المقبلة.#قناة_السعودية pic.twitter.com/OtxYijUjxE — قناة السعودية (@saudiatv) October 5, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أكد متحدث الصحة أن المملكة تسير بموجب دراسات وأبحاث علمية، ولذلك أتاحت الجرعة المنشطة لبعض الفئات مثل مرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوي، كما يتم التمهيد لإعطاء الجرعة الثالثة للفئات العمرية أكبر من 60 عامًا ممن تجاوزوا 8 أشهر من وقت الحصول على الجرعة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية إضافة فئات جديدة لمتلقي الجرعة الثالثة.