استشاري: مليار شخص معرض لمشاكل في السمع بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات الأذن

محررو المناطق:

أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ياسر البلوي أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يكون هناك مليار شخص يعانون من مشاكل في السمع، بسبب الاستخدام الخاطئ لسماعات الأذن.

وأضاف استشاري الأنف والأذن والحنجرة خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن هناك حالة مرضية تسمى الضعف السمعي الحسي، لافتًا إلى أن العصب السمعي يضعف والشخص لا يستطيع أن يسمع الصوت من درجات معينة.

وأرجع هذا المرض إلى التعرض للصوت العالي وكلما زاد الصوت زاد تأثيرها على السمع، مؤكدًا أن الاستعمال لمدة طويلة وعلى درجات عالية من السمع تؤثر على مستوى السمع”.