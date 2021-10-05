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طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1042039
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء،  هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، مناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

 

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من من متر الى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

 

وأشار إلى أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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