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تعطل “واتس آب” و”انستغرام” يكبد المتاجر الإلكترونية بالمملكة خسائر بـ10 ملايين ريال

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تعطل “واتس آب” و”انستغرام” يكبد المتاجر الإلكترونية بالمملكة خسائر بـ10 ملايين ريال

تعطل “واتس آب” و”انستغرام” يكبد المتاجر الإلكترونية بالمملكة خسائر بـ10 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=1042043
محررو المناطق

قدرت مصادر، حجم الخسائر التي تكبدتها المتاجر الإلكترونية في المملكة خلال 6 ساعات جراء تعطل تطبيقي “واتس آب” و”انستغرام”، بنحو 10 ملايين ريال.

 

وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إن العطل تسبب في توقف وسيلة التواصل الأساسية مع تلك المتاجر التي بلغ عددها حتى نهاية 2020 حوالي 100 ألف متجر مسجلة بخدمة معروف، كما يقدر عدد من الملاك متوسط دخلهم اليومي ما بين 100 إلى 500 ريال.

 

وأوضح عدد من ملاك المتاجر، أن العطل المفاجئ تسبب في توقف تام في أعمالهم وتأخر للعديد من الطلبات، إلى تأخر في التوصيل والدفع، إضافة لإلغاء الطلبات وتحمل المتجر خسارتها.

 

ونوه مالك أحد المتاجر، إلى أن التعطل المفاجئ لكلا التطبيقين في وقت واحد أدى إلى شلل كامل للمتاجر وتوقف طلبات الزبائن، مبينًا أنه لم يتمكن أي من المتاجر من تحقيق الحد الأدنى من الدخل اليومي وهو 100 ريال بسبب ذلك العطل.

 

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