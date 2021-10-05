تكريم عددًا من المعلمين والمعلمات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في دورتها الثامنة

أقامت جمعية المبادرات المتميزة حفل بفندق جدة هيلتون، لإعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في دورتها الثامنة، وذلك تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة المكّلف.

وحضر الحفل المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة غسان السليمان ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات تعليم جدة ، كما اشتمل الحفل على عرض تعريفي عن جمعية المبادرات المتميزة.

وأكد غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة خلال كلمته في الحفل،على سعادة الجمعية بتقدير المعلمين والمعلمات في جائزة أهالي جدة والتي تميزت بطابع خاص بقيمة فريدة لا تصفها الكلمات، حيث تلقت جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز منذ انطلاقها عناية مجتمعية خاصة ابتداء من محافظة جدة ومروراً بإدارة التعليم بجدة و أخيراً الجهات الداعمة شركات القطاع الخاص مما ساهم في تسريع عجلة الإنجازات للمبادرة، وبفضل الله وبعد النجاحات والأثر في السنوات الماضية تم تأسيس جمعية المبادرات المتميزة واحتضان مبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز وفي فترة وجيزة ساهمت الجمعية في تعريف المجتمع بأهمية دور المعلم في بناء الأجيال وتحفيز المعلم لتقديم المزيد من الإبداع الفكري والمعرفي، وذلك من خلال إحياء روح المنافسة الخلاقة بين المعلمين لتشجيع زيادة عدد التجارب العملية المقدمة ذات الأثر الإيجابي على أبنائنا الطلاب والطالبات.

وأضاف “السليمان”، تكريم المعلمين اليوم جاء ثمرة لجهود المتميزين من المعلمين والمعلمات من أهالي جدة ، حيث حرص المؤسسين وإدارة التعليم بجدة ولجان الجائزة على تطبيق المعايير الدقيقة للاختيار الأمر الذي اكسبت هذه الجائزة تقديراً واحتراماً عاماً بعد عام.

وخلال الحفل شاهد الحضور فيلماً عن الدورة الثامنة لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز .

ووصف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، خلال كلمته المعلمين والمعلمات بمشاعل النور وصناع الفكر والمعرفة وهم الذين انطلق بهم ركب التعليم بالمملكة من عهد الكتاتيب الى يومنا هذا الذي فيه أكثر من 30 ألف مدرسة في كل شبر من أرجاء الوطن وحياة تنبض بأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام يسطرون مع إشراقة كل صباح اروع صور المواطنة بذلاً وعطاءاً واخلاصاً.

وأضاف “المسعودي”، لقد قدمت محافظة جده نموذجاً رائعاً في دعم مسيرة التعليم والنهوض به من خلال تبني هذه الجائزة المجتمعية ودعمها ومساندتها، وكان لرجالات جده وتجارها قصب السبق في دعم التعليم وتحفيز ابنائه بالمال والفكر، فوصلت الجائزة بفضل الله عز وجل بكريم دعمهم الى عامها الثامن بمنهجية رائعة مبدعة حتى غدت حلم كل معلم ومعلمة وهي تنطلق اليوم في عامها الثامن إلى فضائل عمل مؤسسي مستدام من خلال جمعية المبادرات المتميزة في المسؤولية الاجتماعية وفريقها الطموح، ونقف اليوم في هذا المحفل وفي اليوم العالمي لتكريم المعلم لنقول لمعلمينا ومعلماتنا ان الجميع يقدر دوركم ويقدر هذا الدور الحيوي الذي يقومون به في صناعة الإنسان.

واختتم “المسعودي” كلمته بتقديم الشكر للمستشار أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة المكلف الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على تشريفه للحفل، والذي يؤكد دعمه وتقديره للمعلمين والمعلمات”.

وفي ختام الحفل كرم محافظ جدة الفائزين والفائزات بالجائزة والبالغ عددهم 12 فائزاً وفائزة، كما كرم 8 من المشاركين والمشاركات نظير تميز ملفاتهم المقدمة في النسخة الثامنة متمنياً للجميع مزيداً من النجاحات والتميز .

يذكر بأن ترتيب المعلمين والمعلمات الذين حصدوا الجائزة في نسختها الثامنة جاء كالتالي:

فئة رياض الأطفال والابتدائية صفوف أولية :

المركز الأول

تفريد التعليم وفق منحنى STEM

الشرق بنات

89 الابتدائية للتعليم المستمر

نورية ناصر المعافا

المركز الثاني

الأفق الآمن

الوسط بنات

171 الابتدائية

شريفة حسن الزهراني

المركز الثالث

العرض المرئي والفهم الإدراكي للأطفال

الشمال بنات

الروضة 25

فوزية محمد البخاري

فئة المرحلة الابتدائية صفوف عليا :

المركز الأول

بناء يرتقي (السقالات التعليمية)

الشرق بنات

9 الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم

أمل محمد حنتوش

المركز الثاني

البوابة التفاعلية للتعليم والتعلم عن بعد

الشمال بنات

128 الابتدائية

جواهر محمد اللقماني

المركز الثالث

مكنوز التقويم

الشمال بنات

64 الابتدائية

سناء محمد القحطاني

فئة المرحلة المتوسطة :

المركز الأول

منصة تطبيق مجرة

الشمال بنات

متوسطة الموهوبات

مها علي الويمني

المركز الثاني

الوسائط التفاعلية

الوسط بنات

براعم الوطن

أمل مسفر العتيبي

فئة المرحلة الثانوية :

المركز الأول

الموديولات التعليمية الرقمية

الوسط بنات

10 الثانوية

جوهرة بجاد الغامدي

المركز الثاني

تطبيق أقلام وردية وسيلة تقويم بديلة :

الوسط بنات

76 الثانوية

أمل علي الغامدي

المركز الثالث

منصة الرياضيات سهلة

الشمال بنين

مجمع النور التعليمي

بندر رأفت بوقري

فيما تم تكريم ٨ متميزين و متميزات وصلوا للمرحلة النهائية في الجائزة في الفئات التالية :

فئة رياض الأطفال والابتدائية صفوف أولية :

الكتاب الإلكتروني (أنا أتعلم ذاتياً)

الوسط بنات

91 الابتدائية

عزه صالح الزهراني

طريقك للإبداع

الشمال بنات

دار الرواد النموذجية

رهام طارق سخاخني

فئة المرحلة الابتدائية صفوف عليا :

منصة غراس الإلكترونية

الوسط بنات

161 الابتدائية

بدور حسين اليافعي

فئة المرحلة المتوسطة

التعليم عن بعد بمنهجية STEM

الوسط بنين

الفيصلية للموهوبين

سعيد محمد حنتوش

توكاتسو الاجتماعيات

الشمال بنات

82 المتوسطة

راشدة سفران الصبحي

فئة المرحلة الثانوية :

رحلة المستقبل الافتراضية

الوسط بنات

77 الثانوية

مصباح أحمد الصحفي

معملي بين المحاكاة والواقع

الوسط بنات

روضة جدة النموذجية

منال عايض الثقفي

التوأمة الخليجية الإلكترونية

الوسط بنات

البيان النموذجية

أمل سالمين الحامدي