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أول رد من “فيسبوك” على اتهامات الكونجرس بتغليب الربح على السلامة

أول رد من “فيسبوك” على اتهامات الكونجرس بتغليب الربح على السلامة

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أول رد من “فيسبوك” على اتهامات الكونجرس بتغليب الربح على السلامة

أول رد من “فيسبوك” على اتهامات الكونجرس بتغليب الربح على السلامة
http://almnatiq.net/?p=1042060
المناطق ـ وكالات:

رد الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك”، على الاتهامات الموجهة للشركة بتغليب الربح المالي على السلامة.

 

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، إنه “في صميم هذه الاتهامات تكمن فكرة أننا نغلب الأرباح المالية على السلامة والراحة، بكل بساطة هذا غير صحيح”.

 

ولفت إلى أن الحجة القائلة بالترويج عمدًا لمحتوى يجعل الناس غاصبين بهدف تحقيق ربح مادي هي أمر غير منطقي بتاتا.

 

ونوه إلى أن الشركة تجني المال من الإعلانات، والمعلنون يبلغون باستمرار بأنهم لا يريدون أن تعرض إعلاناتهم بجانب أي محتوى ضار أو مثير للغضب.

 

وأشار إلى أنه يعرف أي شركة تكنولوجية تعمل على بناء منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين، كل الحوافز الأخلاقية والتجارية والمنتجات تشير إلى الاتجاه المعاكس.

 

وجاء موقف زوكربيرغ في ختام جلسة عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، واستجوبت خلالها موظفة سابقة في فيسبوك سربت وثائق داخلية للشركة، واتهمت التطبيق بأنه يغذي الانقسامات ويؤذي الأطفال ويحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم.

 

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