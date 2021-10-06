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“الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الـ 7 مساءً

“الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الـ 7 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1042089

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، موضحًا أن هذه تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران (خرخير، شرورة)، مناطق (جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة).

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