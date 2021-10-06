بعدما عضلها شقيقها 57 عامًا.. محكمة بمكة تنقل ولاية امرأة لتزويجها

محررو المناطق

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في منطقة مكة المكرمة، حكمًا بنقل ولاية امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا إلى المحاكم الشرعية؛ لتزويجها بعدما عضلها شقيقها ومنعها من الزواج.

وأوضحت المحامية أسماء الزهراني، وكيلة المرأة التي تعرضت للعضل، أن العضل هو امتناع الولي عن تزويج موليته وهو أمر محرم بالإجماع.

ولفتت وفقاً لـ”سبق”، إلى أن العضل من القضايا المنظورة بالمحاكم كون الزواج لا يتم إلا بولي وإلا أصبح الزواج باطلًا.

ونوهت إلى أنه يستثنى من ذلك في حال امتنع الولي عن تزويج موليته بدون وجه حق، حيث تتدخل المحكمة وتُسقط الولاية.