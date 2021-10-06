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بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا

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بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا

بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا
http://almnatiq.net/?p=1042099
محررو المناطق

بدأت دائرة الاستئناف الأولى، النظر في قضية واقعة الفساد الشهيرة بأمانة الأحساء المُتهم فيها 16 شخصًا على خلفية تجاوزات في 23 قضية بنحو 68 مليون ريال.

 

وجاءت أولى جلسات الاستئناف بعدما صدر حكم بالبراءة في القضية، حيث عادت مجددًا من المحكمة العليا مرفقة بـ16 ملاحظة.

 

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في أغسطس 2016 بمعاقبة 3 قياديين في الأمانة و11 متهمًا بالسجن والغرامة، بعدما إدانتهم بالتزوير والتفريط في المال العام.

 

وصدر قبل عامين حكمًا ببرءاة المتهمين، لكن صدر قرار المحكمة العليا بعقد الاختصاص لمحكمة الاستئناف بالرياض وأجلت الجلسة.

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