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مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه

مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه

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مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه

مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه
http://almnatiq.net/?p=1042112
المناطق - وكالات:

ربط كثيرون خاصة من المسلمين حادث مصرع “لارش فيلكس”، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد صلًّ الله عليه وسلم، على أنه عقاب من الله على الجريمة التي اقترفها وتسببت في إيذاء مشاعر المسلمين.

كشفت صحيفة (Expressen) السويدية، مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل يوم من مصرعه قائلة:” إن الرسام لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، اختبر في اليوم السابق لوفاته جهازا خاصا يحاكي حوادث السيارات.

وكان صديق “فيلكس” قد التقط صورًا له أثناء  اختباره الجهاز قائلا: “اليوم عندما أراجع هذه اللقطات، أشعر بشيء غريب”، جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة (Expressen) السويدية.

وكان قد جرى الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع فيلكس إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسه بشاحنة على الطريق “إي 4” بمدينة ماركارد السويدية.

واستبعد متحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.

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