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قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)

قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)

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قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)

قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1042120

نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مرتديًا قميص الأخضر ويقوم باللعب بكرة القدم.

 

وعلق السفير الياباني لدى المملكة خلال الفيديو الذي نشره على “تويتر”: «قبل مباراة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضر بيوم واحد تحديت ما تشاهده في الفيديو، أعترف أني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة وعلى كل حال أتمنى للمنتخبين بطولةً رائعة في جدة ونتونس سوا».

 

وتنتظر الجماهير لقاء المنتخب الوطني ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تلعب المباراة غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،وتنقل المباراة عبر قناة ssc 1.

 

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