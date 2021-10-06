وكيل الصحة يعلن عن ظاهرة عالمية تطيل أمد فيروس كورونا.. والسبب 50 دولة

أعلن عبدالله بن مفرح العسيري، وكيل وزارة الصحة،عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة “فوربس”، توضح أن هناك 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر 2021 بتطعيم 10%؜ على الأقل من مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال وكيل الصحة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هناك 50 دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر 2021 بتطعيم 10%؜ على الأقل من مواطنيها ضد فيروس كورونا، مضيفًا “أن هذا قد يؤخر بقية الأهداف العالمية ويطيل أمد الجائحة ويعمق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة”.