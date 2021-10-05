نتائج مبشرة لاستخدام عقار مضاد للسرطان في علاج مرضى الزهايمر

المناطق ـ وكالات:

توصلت دراسة طبية حديثة، إلى نتائج إيجابية في استخدام عقار مضاد للسرطان بعلاج مرض الزهايمر والخرف، حيث يُنتظر إجراء مزيد من التجارب السريرية للوقوف على مدى فاعليته.

واكتشفت الدراسة التي أجريت بجامعة كولومبيا البريطانية، دور الحاجز الدموي الدماغي في السماح بمرور البروتينات الضارة بسهولة.

ويُعد الحاجز الدموي الدماغي بمثابة غشاء يمنع دخول الجزيئات الضارة، وبالتالي فهو مفتاح للحفاظ على صحة العضو وجسم الإنسان ككل.

وتعمل الدراسة على مدى إمكانية تفعيل العامل الذي يمنع التكوين غير المنتظم للأوعية الدموية.

ويمنع دواء “أكسيتينيب”، مستقبلات التيروسين كيناز من الوصول للدماغ، وبالتالي الحيلولة دون النمو غير الطبيعي للأوعية الدموية.