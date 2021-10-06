في التعاملات الصباحية.. السوق السعودية تسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما

محررو المناطق

صعدت مؤشرات السوق السعودية، إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.5% خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ووصل إلى 11613.82 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاعا منذ 15 عاما.

وارتفعت أسهم 79 شركة في السوق، فيما تراجعت أسهم 54 شركة، وبلغت قيم التداولات 419.2 مليون ريال، بعد التداول على 9.82 مليون سهم.

وجاءت أسهم شركة أرامكو في مقدمة الأسهم النشطة بالسوق، محققة ارتفاعا نسبته 1.08% ووصلت إلى 37.45 ريال للسهم، ثم أسهم مصرف الراجحي التي ارتفعت بنسبة 1.25% ووصلت إلى 129.8 ريال للسهم.

وتصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 2.76% ووصل إلى 17.9 ريال للسهم، تلاه شركة سبكيم، الذي جاء أيضا بالمرتبة الثالثة الأسهم الأكثر نشاطا، وارتفع 1.77% ووصل إلى 43.2 ريال.