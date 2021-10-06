احدث الأخبار

تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”
أبرز المواد
 إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
محليات
 استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري
صحة
 قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)
أبرز المواد
 بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها
أبرز المواد
 وكيل الصحة يعلن عن ظاهرة عالمية تطيل أمد فيروس كورونا.. والسبب 50 دولة
أبرز المواد
 نتائج مبشرة لاستخدام عقار مضاد للسرطان في علاج مرضى الزهايمر
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”
أبرز المواد
 في التعاملات الصباحية.. السوق السعودية تسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما
أبرز المواد
 ولي عهد أبو ظبي يعلن خروج الإمارات من أزمة كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها (فيديو)
أبرز المواد
 مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه
أبرز المواد
 5 شركات كبرى تتنافس لشراء حصة من خطوط غاز “أرامكو”
أبرز المواد
تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”

تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”

أبرز المواد
إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

محليات
استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري

استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري

صحة
قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)

قبل مواجهة الأخضر و”الساموراي”.. السفير الياباني ينفذ تحديًا بالكرة ويعترف:”أنا مبتدئ” (فيديو)

أبرز المواد

في التعاملات الصباحية.. السوق السعودية تسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما

في التعاملات الصباحية.. السوق السعودية تسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما
http://almnatiq.net/?p=1042136
محررو المناطق

صعدت مؤشرات السوق السعودية، إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.5% خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ووصل إلى 11613.82 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاعا منذ 15 عاما.

 

وارتفعت أسهم 79 شركة في السوق، فيما تراجعت أسهم 54 شركة، وبلغت قيم التداولات 419.2 مليون ريال، بعد التداول على 9.82 مليون سهم.

 

وجاءت أسهم شركة أرامكو في مقدمة الأسهم النشطة بالسوق، محققة ارتفاعا نسبته 1.08% ووصلت إلى 37.45 ريال للسهم، ثم أسهم مصرف الراجحي التي ارتفعت بنسبة 1.25% ووصلت إلى 129.8 ريال للسهم.

 

وتصدر سهم شركة اتحاد الخليج الأهلية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة ارتفاع 2.76% ووصل إلى 17.9 ريال للسهم، تلاه شركة سبكيم، الذي جاء أيضا بالمرتبة الثالثة الأسهم الأكثر نشاطا، وارتفع 1.77% ووصل إلى 43.2 ريال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*