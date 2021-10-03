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استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري

استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري

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استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري

استشاري يوضح أسباب الإصابة بـ”اسمرار الرقبة”.. وعلاقته بمرض السكري
http://almnatiq.net/?p=1042146
محررو المناطق

نفى استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس مركز السكر في مستشفى الحرس الوطني، الدكتور رائد الدهش، أن تكون الإصابة بـ “اسمرار الرقبة” مرتبطة فقط بمرض السكري.

 

وقال الدهش في لقاء على قناة “العربية”، إن اسمرار الرقبة له أسباب كثيرة من ضمنها مقاومة الإنسولين والتي قد يكون له علافة بالسكري.

 

ولفت إلى أن أسباب هذا العرض قد تكون للسمنة المفرطة، أو وجود مشاكل بالهرمونات، وقلة الاهتمام بالنظافة الشخصية، أو التعرض للشمس لفترات طويلة.

 

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