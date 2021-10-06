احدث الأخبار

بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها
أبرز المواد
 وكيل الصحة يعلن عن ظاهرة عالمية تطيل أمد فيروس كورونا.. والسبب 50 دولة
أبرز المواد
 نتائج مبشرة لاستخدام عقار مضاد للسرطان في علاج مرضى الزهايمر
أبرز المواد
 “الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”
أبرز المواد
 في التعاملات الصباحية.. السوق السعودية تسجل أعلى مستوى منذ 15 عاما
أبرز المواد
 ولي عهد أبو ظبي يعلن خروج الإمارات من أزمة كورونا وبدء عودة الحياة لطبيعتها (فيديو)
أبرز المواد
 مفاجأة بشأن آخر شيء فعله الرسام السويدي المسيء للنبي محمد قبل مصرعه
أبرز المواد
 5 شركات كبرى تتنافس لشراء حصة من خطوط غاز “أرامكو”
أبرز المواد
 “صحة الطائف” تُوقف تنفيذ أحكام قضائية بصرف مستحقات عدد من الموظفين
أبرز المواد
 إسناد الإشراف على مشروعات التخصيص إلى”نزاهة” و”المحاسبة”
أبرز المواد
 بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا
أبرز المواد
 بعدما عضلها شقيقها 57 عامًا.. محكمة بمكة تنقل ولاية امرأة لتزويجها
أبرز المواد
بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها

بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها

أبرز المواد
وكيل الصحة يعلن عن ظاهرة عالمية تطيل أمد فيروس كورونا.. والسبب 50 دولة

وكيل الصحة يعلن عن ظاهرة عالمية تطيل أمد فيروس كورونا.. والسبب 50 دولة

أبرز المواد
نتائج مبشرة لاستخدام عقار مضاد للسرطان في علاج مرضى الزهايمر

نتائج مبشرة لاستخدام عقار مضاد للسرطان في علاج مرضى الزهايمر

أبرز المواد
“الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”

“الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”

أبرز المواد

بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها

بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها
http://almnatiq.net/?p=1042153

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، بيان لها، أشادت فيه بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م الذي أعلنته وزارة المالية.

وأشارت إلى احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير، الذي يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.
وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م استهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 – 2023 م.

 

كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الاسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، و انخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2 في عام 2023م و27.6% في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).

 

ويأتي تعليق وكالة “فيتش” مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة انتهاجها امتداداً الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات “رؤية 2030م”، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.

روابط ذات صلة

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ “عقارات الدولة” ويسلم عددًا من المواطنين وثائق “إحكام”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ “عقارات الدولة” ويسلم عددًا من المواطنين وثائق “إحكام”
“فيتش للتصنيف الائتماني” تشيد بالبيان التمهيدي لميزانية المملكة

“فيتش للتصنيف الائتماني” تشيد بالبيان التمهيدي لميزانية المملكة
متحدث الطيران المدني: بدء تطبيق قرار السماح للمعلمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة 

متحدث الطيران المدني: بدء تطبيق قرار السماح للمعلمين بالقدوم مباشرة إلى المملكة 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*