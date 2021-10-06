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إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

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إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

إغلاق 20 منشأة تجارية بجدة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1042156
المناطق ـ مكة المكرمة:

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها،20 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية.

 

جاء ذلك خلال قيام الفرق بـ3338 جولة رقابية مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البقمي، أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

 

ورصدت الفرق الميدانية خلالها 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

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