تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”

المناطق- جازان:

نفذت إدارة تطوير الموارد البشرية ممثلة بإمارة منطقة جازان بالتعاون مع فرع معهد الإدارة العامة بعسير، حلقة تطبيقية حول “القيادة التحويلية” بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام؛ بحضور عددًا من القياديين المنطقة بمختلف الجهات الحكومية، وأعضاء من هيئة التدريس بجامعة جازان؛ ضمن مبادرات الحد الجنوبي التي تنفذها إمارة منطقة جازان.

وتستهدف الحلقة التطبيقية تدريب وتأهيل المرابطين بالحد الجنوبي من موظفين مدنيين وعسكرين ومسؤولي الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بالمنطقة سعياً لإيجاد تعاون استراتيجي بين القيادات وتنمية مهارات المشاركين ولرفع مستوى التعامل في كافة المجالات وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية بالمنطقة.

وتأتي الحلقة التدريبية ، بمتابعة واهتمام من أمير منطقة جازان بالنيابة، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.