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الموارد البشرية بالحدود الشمالية تقف على مدى الالتزام بالقرارات الجديدة للتوطين

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الموارد البشرية بالحدود الشمالية تقف على مدى الالتزام بالقرارات الجديدة للتوطين

الموارد البشرية بالحدود الشمالية تقف على مدى الالتزام بالقرارات الجديدة للتوطين
http://almnatiq.net/?p=1042168
محررو المناطق

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، جولات رقابية للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق قرارات التوطين للأنشطة وتحديدًا “دور السينما، والأنشطة والمهن العقارية، والتموينات والأسواق المركزية، وكذلك المطاعم والمقاهي”.

 

وأوضح الفرع، أن الجولات تهدف إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والوظائف المتعلقة بقرار التوطين.

 

ولفت إلى أن الجولات عملت على التأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وكذلك التأكد من تطبيق البروتوكولات والاجراءات الوقائية من فيروس “كورونا” المُستجد.

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