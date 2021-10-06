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مخالفة للإجراءات الاحترازية.. تكدس وازدحام لأولياء الأمور أمام مدرسة للبنات بالرياض (فيديو)

مخالفة للإجراءات الاحترازية.. تكدس وازدحام لأولياء الأمور أمام مدرسة للبنات بالرياض (فيديو)

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وفاة “بداح الفغم” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله 

وفاة “بداح الفغم” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله 

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وفاة “بداح الفغم” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله 

وفاة “بداح الفغم” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله 
http://almnatiq.net/?p=1042186
المناطق-الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، اللواء بداح بن عبدالله الفغم الحارس الشخصي السابق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووالد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، رحمه الله الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تقام الصلاة على المغفور بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بالرياض.

وتتقدم صحيفة “المناطق” لأبناء وأقارب الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله العلي القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

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