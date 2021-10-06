وفاة الأديب عبد الله بن إدريس عن عمر يناهز 92 عاما.. وتشييع جثمانه عقب صلاة العصر 

توفي الأديب عبدالله بن إدريس، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عاماً ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر في جامع الراجحي بمدينة الرياض.

وكتب نجل الأديب عبدالله بن إدريس على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم والدي الغالي عبدالله بن إدريس وسيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم”.

الجدير بالذكر أن عبدالله إدريس؛ شاعر وشغل مناصب عدة، منها: الرئيس السابق لنادي الرياض الأدبي، والأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والأدب، ومُنح وسام الريادة والنوط الذهبي، عن كتابه الذي أشار إلى رواد الأدب الحديث في نجد (شعراء نجد المعاصرون) وهو من الأعمال السعودية الرائدة.