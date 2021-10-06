“شُفت الموت بعيوني”.. مصابون بكورونا يتحدثون عن معاناتهم بعد رفضهم تلقي اللقاح (فيديو)

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد معاناة عددًا من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد رفضهم تلقي اللقاح.

وقالت إحدى المصابات بفيروس كورونا: ” شفت الموت بعيوني، وهذا اللى يسمع كلام الناس، لو أني أخذته ما كان وصلت لهذه الحالة”، مضيفة “الأعراض ظهرت عليا عندما بدأت أفقد التركيز، حسيت بخمول في جسمي، وكتمه وضعف في التنفس”.

وبسؤال أخرى عن أخذها تطعيمات كورونا؟ أجابت: “لا ما أخذت لو أني أخذته ما كان وصلت لهذه الحالة، موضحًا :”أن ده نتيجة اللي يسمع كلام الناس، وأصيب ولدي وبنتي وزوجي بكورونا بسبب رفضنا أخذ اللقاح”.

وفي سياق آخر، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد عبدالعالي، عن مدى إمكانية التخلي عن الكمامة للأشخاص الذين تم تحصينهم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد “عبدالعالي” في تصريحاته مُتلفزة، أن “جائحة كورونا لا تزال مستمرة في العالم ونحن جزء منه، ولذلك يجب الإبقاء على بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة فهو أمر مهم لمزيد من الاطمئنان”.

وشدد المتحدث باسم الصحة على أن “الاشتراط بتلقي الجميع جرعتين يقلل فرص الإصابة بالفيروس ولا يمنعها لوجود أفراد لم يستكملوا تحصينهم، بالإضافة إلى فئات مستثناة وسلامتهم مهمة”.