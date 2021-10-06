احدث الأخبار

“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا
أبرز المواد
 إقالة وزير المياه والري في إثيوبيا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر جنائية (فيديو)
أبرز المواد
 بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر الرحلات الداخلية الأحد المقبل
أبرز المواد
 لأول مرة بالمنطقة.. إجراء عملية دقيقة في العظام لطفل بعسير
منطقة عسير
 يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة
أبرز المواد
 “شُفت الموت بعيوني”.. مصابون بكورونا يتحدثون عن معاناتهم بعد رفضهم تلقي اللقاح (فيديو)
أبرز المواد
 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. تكدس وازدحام لأولياء الأمور أمام مدرسة للبنات بالرياض (فيديو)
أبرز المواد
 وفاة الأديب عبد الله بن إدريس عن عمر يناهز 92 عاما.. وتشييع جثمانه عقب صلاة العصر 
أبرز المواد
 مقتل ضابطين في اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بمصر
أبرز المواد
 وفاة “بداح الفغم” الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله 
أبرز المواد
“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا

“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا

أبرز المواد
إقالة وزير المياه والري في إثيوبيا

إقالة وزير المياه والري في إثيوبيا

أبرز المواد
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير

أبرز المواد
لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر جنائية (فيديو)

لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر جنائية (فيديو)

أبرز المواد

“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا

“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا
http://almnatiq.net/?p=1042215
محررو المناطق

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدعوة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مُخالف للأنظمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة التصحيحية التي تبقى منها 15 يوماً.

 

وشددت على أن تلك الخطوة الهدف منها، حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

 

وأوضحت الهيئة أن المهلة التي تتيح لمقدمي أنشطة خدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة؛ تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيّز التنفيذ، في غضون 6 أشهر تنتهي في 21 أكتوبر.

 

وبيّنت أن المهلة المحددة لمخالفي أنشطة الخدمات البريدية مهدت الطريق لإصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة القطاع في الخدمات البريدية ” نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية “.

روابط ذات صلة

يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة

يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة
بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها

بقيمة 350 مليار ريال.. وكالة فيتش: المملكة تحتفظ باحتياطي مالي كبير داعمًا لتصنيفها
أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ “عقارات الدولة” ويسلم عددًا من المواطنين وثائق “إحكام”

أمير الرياض بالنيابة يستقبل محافظ “عقارات الدولة” ويسلم عددًا من المواطنين وثائق “إحكام”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*