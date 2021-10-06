“الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا

محررو المناطق

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدعوة للمنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مُخالف للأنظمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة التصحيحية التي تبقى منها 15 يوماً.

وشددت على أن تلك الخطوة الهدف منها، حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وأوضحت الهيئة أن المهلة التي تتيح لمقدمي أنشطة خدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة؛ تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيّز التنفيذ، في غضون 6 أشهر تنتهي في 21 أكتوبر.

وبيّنت أن المهلة المحددة لمخالفي أنشطة الخدمات البريدية مهدت الطريق لإصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة القطاع في الخدمات البريدية ” نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية “.