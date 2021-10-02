“المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%

قال المجلس الصحي السعودي، إن معرفة وتشخيص أمراض سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يساعد على ارتفاع نسبة الشفاء إلى أكثر من 95%، وخفض معدل الوفيات بنسبة قد تصل إلى 30%.

وأضاف المجلس الصحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التشخيص يكون عن طريق “الفحص الذاتي، الفحص السريري، الماموجرام على التوالي”.

وكان قد أكد المجلس الصحي السعودي، ممثلاً بالمركز الوطني للأورام، في وقت سابق، على أهمية تطعيم مرضى السرطان ضد فيروس كورونا المستجد ومدى أمانها وفاعليتها.