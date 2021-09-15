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انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

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انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث
http://almnatiq.net/?p=1042231
محررو المناطق

أظهرت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تفاوتًا واضحًا بين المجالات التي تكثر أو تقل فيها البطالة بين الذكور والإناث بحسب المستوى التعليمي والتخصص الدراسي.

 

وجاءت معدلات البطالة للذكور من حملة مؤهل الثانوية العامة هي الأعلى بمعدل 7.5، فيما كانت البطالة بين الإناث من حملة مؤهل البكالوريوس هي الأعلى بمعدل 14.3.

 

وتفاوتت معدلات البطالة بحسب التخصص الدراسي بين الذكور والإناث بشكل لافت، ففي حين كان المتخصصون في قطاع الخدمات الأقل بطالة بين كل التخصصات الدراسية الأخرى بمعدل 1.5، كانت الإناث المتخصصات في ذات القطاع هن الأكثر بطالة بمعدل 37.6 مقارنة بمعدلات بطالة المتخصصات في مجالات دراسية أخرى.

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