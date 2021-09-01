خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

محررو المناطق

احتلت الدكتورة خلود صالح المانع، المركز الرابع ضمن قائمة أفضل عشرة مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات.

وجاء التصنيف وفقًا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات، منها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وأوضحت المانع، أن التصنيف اعتمد على إحصائيات دقيقة للغاية استخدمت فيها خوارزميات مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، من أجل الرصد وجمع المعلومات حول أكثر المقالات التي جرى تداولها.

ونوهت إلى أن عدد المؤثرين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي محدود رغم أهمية هذا التخصص الذي أصبح هو التوجه الذي تنتهجه كل دول العالم.