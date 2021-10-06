احدث الأخبار

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي
أبرز المواد
 خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث
أبرز المواد
 “المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%
أبرز المواد
 “الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا
أبرز المواد
 إقالة وزير المياه والري في إثيوبيا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر جنائية (فيديو)
أبرز المواد
 بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر الرحلات الداخلية الأحد المقبل
أبرز المواد
 لأول مرة بالمنطقة.. إجراء عملية دقيقة في العظام لطفل بعسير
منطقة عسير
 يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة
أبرز المواد
 “شُفت الموت بعيوني”.. مصابون بكورونا يتحدثون عن معاناتهم بعد رفضهم تلقي اللقاح (فيديو)
أبرز المواد
“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أبرز المواد
خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

أبرز المواد
“المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%

“المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%

أبرز المواد

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1042245

أطلقت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف 1000 بالون وردي بمشاركة 50 متطوع، من جوار قلعة زعبل الأثرية بمدينة سكاكا، بمناسبة الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر تحت شعار “كيفكم وين صرت”.

 

وأوضحت الصحة بالجوف، أنها تنظم عدد من البرامج والفعاليات التوعوية مع عدد من الشركاء خلال شهر أكتوبر لحث السيدات على الكشف المبكر، مشيرة إلى أنه تم تحويل المدينة للون الوردي عبر إضاءة ميادينها ومعالمها باللون الوردي, بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف, كما قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتخصيص عيادات استشارية عبر المقاهي لاستقبال الاستشارات والتحويل لمن يحتاج لافتًة أنه سيتم تنظيم عدد من الحملات الميدانية في الحدائق والمتنزهات، إضافة لمعارض قطاعاتها داخل القطاعات، كما دعت جميع السيدات للكشف عبر أقرب مركز صحي.

 

روابط ذات صلة

“المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%

“المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%
إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم

إدارة “تعليم الجوف” تستعد للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
أمين الجوف يبحث سير حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري

أمين الجوف يبحث سير حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*