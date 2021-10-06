احدث الأخبار

أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار
المنطقة الشرقية
 “صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي
أبرز المواد
 خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث
أبرز المواد
 “المجلس الصحي”: تشخيص سرطان الثدي بالمراحل المبكرة يرفع نسبة الشفاء لـ 95%
أبرز المواد
 “الاتصالات” تُنبه: انتهاء المهلة التصحيحية لمقدمي الخدمات البريدية دون ترخيص بعد 15 يومًا
أبرز المواد
 إقالة وزير المياه والري في إثيوبيا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 لحظة مقتل ضابطين مصريين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر جنائية (فيديو)
أبرز المواد
 بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين للسفر عبر الرحلات الداخلية الأحد المقبل
أبرز المواد
 لأول مرة بالمنطقة.. إجراء عملية دقيقة في العظام لطفل بعسير
منطقة عسير
 يُنافس “كلوب هاوس”.. إطلاق تطبيق جديد باسم “كلوب فويس” بالمملكة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار

أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار

المنطقة الشرقية
“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

“صحة الجوف” تطلق 1000 بالون وردي بحملة أكتوبر للكشف المبكر عن سرطان الثدي

أبرز المواد
خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

خلود المانع ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

انخفاض معدلات البطالة للذكور بقطاع الخدمات.. وارتفاعها بين الإناث

أبرز المواد

أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار

أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=1042249
المناطق ـ الشرقية:

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستعداد المُبكر لموسم الأمطار، واكتمال كافة التجهيزات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

 

وشدد خلال اجتماع خطة تصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ، على أهمية زيادة الوقوف على الإجراءات، ومتابعة غرف العمليات أولا بأول، والتركيز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة للوضع القادم من هذا الموسم.

 

ونوه إلى المسؤولية المشتركة بين الأمانة والجهات المعنية وأهمية التكاتف فيما بينها، وضرورة معالجة أي ملاحظة وتنفيذ المتطلبات التي يمكن من خلالها حل المشكلات الطارئة.

 

ولفت إلى جاهزية الشبكات وقدرة طاقتها الاستيعابية لكمية الأمطار المتوقعة، وتحديثها بشكل دوري، وذلك من خلال أعمال الصيانة لها وتجديد بعضها وتطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية.

 

واستعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، خطة الأمانة لتصريف مياه الأمطار التي تضمّنت مراحل بناء الخطة، والتي تنقسم إلى ثلاث أقسام أولها الاستعداد من خلال جمع البيانات وتحليلها، ثم تنسيق الاستجابة السريعة وتفعيل الخطط التفصيلية للإدارات والبلديات.

روابط ذات صلة

بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا

بعد نظر الاستئناف فيها.. قضية فساد الـ68 مليون ريال بالأحساء تعود للواجهة مجددًا
بلدية بيشة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية على المحافظة

بلدية بيشة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية على المحافظة
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتضبط 70 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*