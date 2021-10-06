أمانة الشرقية تبحث خطط الاستعداد لموسم الأمطار

المناطق ـ الشرقية:

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستعداد المُبكر لموسم الأمطار، واكتمال كافة التجهيزات والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وشدد خلال اجتماع خطة تصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ، على أهمية زيادة الوقوف على الإجراءات، ومتابعة غرف العمليات أولا بأول، والتركيز بشكل أكبر على سرعة الاستجابة للوضع القادم من هذا الموسم.

ونوه إلى المسؤولية المشتركة بين الأمانة والجهات المعنية وأهمية التكاتف فيما بينها، وضرورة معالجة أي ملاحظة وتنفيذ المتطلبات التي يمكن من خلالها حل المشكلات الطارئة.

ولفت إلى جاهزية الشبكات وقدرة طاقتها الاستيعابية لكمية الأمطار المتوقعة، وتحديثها بشكل دوري، وذلك من خلال أعمال الصيانة لها وتجديد بعضها وتطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية.

واستعرض وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، خطة الأمانة لتصريف مياه الأمطار التي تضمّنت مراحل بناء الخطة، والتي تنقسم إلى ثلاث أقسام أولها الاستعداد من خلال جمع البيانات وتحليلها، ثم تنسيق الاستجابة السريعة وتفعيل الخطط التفصيلية للإدارات والبلديات.