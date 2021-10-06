خلال يومين.. ضبط 176 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

المناطق ـ الشرقية:

ضبطت الفرق الرقابية لأمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 176 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، وتطبيق “توكلنا”، وكذلك المخالفات البلدية.

ونتج عن 2764 جولة رقابية نفذتها الأمانة، ضبط وإغلاق 6 منشآت مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة، استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية.