أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستراتيجية المنطقة

نظمت أمانة منطقة عسير ورشة عمل لاستعراض إستراتيجية منطقة عسير .

وتضمنت الورشة عدد من المقترحات المتعلقة بتفعيل دور الأمانة و بلدياتها في دعم الإستراتيجية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الورشة تستهدف منسوبي ومنسوبات الأمانة، والتي تأتي في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتها وإستراتيجية المنطقة، من خلال تمكين المعرفة بأبعاد الإستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها التي سيكون لها الأثر الايجابي في تطور المنطقة من خلال الاعمال التي تشترك في تنفيذها أمانة منطقة عسير و كافة بلدياتها بهدف تمكين المعرفة وتعزيزها بما تتضمنه الإستراتيجية.