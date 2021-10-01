“الإفتاء” توضح حكم من ينادي والده باسمه وأمه بالعجوز

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قال الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، إن مناداة الابن لوالده باسمه يوضع تحت بند المساواة وهذا لا يليق لأن حق الوالدين أكبر من ذلك بكثير، وذلك لأن للوالدين حقًّا كبيرًا لدى الأبناء.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، أنَّ الواجب على الأبناء هو تقدير الوالدين واحترامهما كما أمر الله عز وجل، مستشهدًا بقوله تعالى: “وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا”.

وأوضح ” السليمان”، البعض يلجأ أيضًا إلى مناداة الأب باللقب كأن يدخل أحدهما على والدته ويقول لها: “أين زوجك.. وهذا إن لم يكن عقوقًا فهو ليس من البِر”، مشيرًا إلى أنَّ البعض قد يطلق بعض العبارات ربما تكون دارجة أو من العرف السائد في مكانه أو بلده، كأن ينادي أحدهم والده بالشايب والأم بالعجوز، وهذا غير لائق ومخالف للشرع ويجب التنبيه عليه حتى ولو كان اعتاد الناس عليه.