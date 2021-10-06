شرطة الرياض: القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال

المناطق - الرياض:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، لقيامهما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية، بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.