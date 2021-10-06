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مختص يوضح كيفية التفرقة بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية

مختص يوضح كيفية التفرقة بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=1042314
محررو المناطق

أوضح رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور أشرف عقبة، العرض الوحيد الذي يمكن من خلاله التفريق بين فيروس “كورونا” والإنفلونزا الموسمية.

 

وبيّن عقبة، أن الأعراض المتشابهة بين كورونا والإنفلونزا الموسمية تتضمن “الحمي، وألم في العضلات الجسم المختلفة، وسيلان الأنف، وضيق في التنفس”.

 

ونوه إلى أن العرض الذي يؤكد الإصابة بكورونا هو فقدان حاسة الشم والتذوق، مبينًا أنه الطريقة الوحيدة للتفرقة بين الإصابة بالفيروسين.

 

ولفت إلى أنه لا يوجد تعارض من الجمع بين اللقاحين في آن واحد، ولكن من الأفضل أن تكون هناك مدة زمنية لا تقل عن أسبوع لضمان فاعلية هذه اللقاحات عند التطعيم.

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