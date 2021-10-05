أول إجراء رسمي من جامعة طيبة بشأن توجيه عضوة هيئة تدريس عبارات غير لائقة للطالبات

المناطق - المدينة المنورة:

أصدرت جامعة طيبة، اليوم الأربعاء، بيانًا حول ما تم تداوله بشأن توجيه عضوة هيئة تدريس بالجامعة عبارات غير لائقة تجاه الطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وقالت الجامعة في بيانها، إنها ترفض بشكل تام مثل هذه التصرفات الفردية التي لا تمثّل الجامعة ولا منسوبيها، مؤكدًة اتخاذ كل الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة في هذا الأمر، وفقًا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة.

وأهابت جامعة طيبة، بكل المنسوبين وغيرهم، اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

وشدّدت الجامعة، على حرصها الكامل والتام على تطبيق كل الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.