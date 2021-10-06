احدث الأخبار

السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة
أبرز المواد
 تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
أبرز المواد
 مختص يكشف عن عرض وحيد يفرق بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 عضو هيئة كبار العلماء يوضح حكم من ينادي والده باسمه وأمه بالعجوز
أبرز المواد
 هل يمكن تجديد إقامة مقيم رغم انتهاء صلاحية جواز سفره؟.. “الجوازات” ترد
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مخالفَين لنظام الإقامة لقيامهما بجرائم احتيال
أبرز المواد
 45 إصابة وحالتان وفاة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 “المرور” يوضح مدى إمكانية نقل ملكية مركبة حديثة بدون فحص
أبرز المواد
 أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستراتيجية المنطقة
أبرز المواد
  أمين الشرقية يتفقد عدد من المشاريع التنموية ويوجه بسرعة الانتقال لجزيرة الأسماك الجديدة
أبرز المواد
 خلال يومين.. ضبط 176 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
المنطقة الشرقية
السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة

السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة

أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة

أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة

أبرز المواد
تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

أبرز المواد
مختص يكشف عن عرض وحيد يفرق بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية

مختص يكشف عن عرض وحيد يفرق بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد

السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة

السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة
http://almnatiq.net/?p=1042325
جازان - فضه عطيف :

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم، مدير معهد الإدارة العامة بندر بن أسعد السجان.

واستمع الأمير محمد، خلال اللقاء، لشرح مفصل عن المعهد والدراسة والخدمات التي يقدمها في مجالات التدريب والاستشارات، لمختلف القطاعات الحكومية، انطلاقاً من الدور المناط به في التنمية الإدارية ودعم المسارات التنمية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.

حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى البناوي ووكيل الحقوق المكلف سعيد الخنفري.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة

أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة
تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”

تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.. منطقة جازان تنفذ حلقة تطبيقية عن “القيادة التحويلية”
“الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الـ 7 مساءً

“الأرصاد”: هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى الـ 7 مساءً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*