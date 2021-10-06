السجان يُطلع أمير جازان بالنيابة على خدمات معهد الإدارة العامة

جازان - فضه عطيف :

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه اليوم، مدير معهد الإدارة العامة بندر بن أسعد السجان.

واستمع الأمير محمد، خلال اللقاء، لشرح مفصل عن المعهد والدراسة والخدمات التي يقدمها في مجالات التدريب والاستشارات، لمختلف القطاعات الحكومية، انطلاقاً من الدور المناط به في التنمية الإدارية ودعم المسارات التنمية وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة.

حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى البناوي ووكيل الحقوق المكلف سعيد الخنفري.