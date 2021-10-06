أمير منطقة جازان بالنيابة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة

جازان - فضه عطيف :

وقع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، ومعالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان- مذكرة تفاهم بين إمارة منطقة جازان والمعهد بالإمارة اليوم.

كما شهد مراسم توقيع اتفاقية مماثلة بين جامعة جازان ومعهد الإدارة, بمشاركة معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني.

وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون المشترك بين إمارة المنطقة وجامعة جازان، ومعهد الإدارة العامة, في عدة مجالات تشمل: التدريب, والاستشارات, والدراسات, والوثائق, والمحفوظات, وتطوير القيادات, والمنصات الإلكترونية, وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين منسوبي الإمارة وجامعة جازان ومعهد الإدارة, وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل المشتركة, والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني, بما يتوافق مع أحدث الممارسات في هذا الجانب, وإتاحة الفرصة لمنسوبي الأطراف المشاركة في حضور الـدورات التطويرية والنـدوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل التي تقام فيها؛ لتحقيق التنمية الإدارية بالمنطقة.

وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقيات, وتنفيذها من خلال التعاون في تبادل المعلومات, بما يثري مجالاتها, ويسهم في إيجاد التكامل في المهام بين جميع القطاعات, خاصة المبادرات النوعية؛ سعياً إلى تحقيق أفضل النتائج, وتوفير الخبرات العملية والعلمية بالمنطقة.