تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

المناطق - مكة المكرمة:

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وشمل التنبيه، محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة، وذلك بعد غدٍ الجمعة.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

في شأن متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

ويخص هذا التنبيه، مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح مركز الأرصاد، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.