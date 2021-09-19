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جولة مفاوضات جديدة بين حماس وسلطات الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى

جولة مفاوضات جديدة بين حماس وسلطات الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى

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جولة مفاوضات جديدة بين حماس وسلطات الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى

جولة مفاوضات جديدة بين حماس وسلطات الاحتلال حول صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى
http://almnatiq.net/?p=1042351
المناطق - وكالات:

كشفت قناة “العربية”، اليوم الأربعاء، عن عقد جولة جديدة من المفاوضات حول صفقة الأسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المصادر التي لم تسمها القناة، قالت إنّ إسرائيل ترفض فكرة الإفراج عن ألف أسير، كما اعترضت على الإفراج عن أسماء طالبت حماس بإطلاق سراحهم.

وأوضحت المصادر أنّ الصفقة كانت قد تعطلت بسبب مواقف الجانبين.

والأحد الماضي، كشفت مصادر في “حماس” عن حدوث تقدم كبير في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل في غزة، وقالت إنّ قادة الحركة توصلوا في القاهرة إلى اتفاق لإتمام صفقة التبادل مع إسرائيل.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في غزة.

وفي وقت سابق، أوضح حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، أنّ وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية توجه إلى مصر لإجراء مباحثات تتركز حول العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصالح الفلسطينيين.

وقال إنّ المباحثات تتضمن ملفات تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار، مؤكدًا أهمية الدور المصري في خطوات تخفيف الحصار.

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