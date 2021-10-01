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وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال

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وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال

وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1042354
المناطق - الرياض:

أصدرت وزارة التعليم، توجيهين بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال.

وجّهت الوزاراة، حسبما كشفت مصادر لصحيفة عاجل، منسوبيها بضرورة التقيُّد بالبروتوكولات الوقائية من خلال الالتزام بما ورد في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس النسخة الثانية سبتمبر ۲۰۲۱م في ظل جائحة كورونا.

كما اشترطت الوزارة، وفق المصادر، حصول جميع منسوبي المدرسة (موظفين أو موظفات، والطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، ضرورة التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

وسبق أن أعلنت وزارة التعليم، أنّ العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ2021/10/30 أيهما يسبق.

 

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