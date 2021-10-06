إطلاق مبادرة “الموهوبون العرب” بناء على طلب المملكة

المناطق - الرياض:

دشنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” مبادرة “الموهوبون العرب”، والتي كانت فكرتها نابعة من المملكة بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين، تأكيدًا على حرص القيادة على تفعيل دور المملكة بشكل مؤسسي من خلال “الألكسو”.

وقال الدكتور سعود المتحمي، الأمين العام للمؤسسة، إن المبادرة تحظى باهتمام كبير من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر، وأكد على أن “موهبة” تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، لافتًا إلى أنها عملت على تطوير مقياس خاص باكتشاف الموهوبين العرب بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وشدد على أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لترشيح طلبتها وفق آلية، اشتركت منها 13 دولة، هي المملكة، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية، والعراق، وتونس، وليبيا، وفلسطين، واليمن، وموريتانيا.

من جهته، قال مدير عام “الألكسو” إن اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكسان الاهتمام بالتحديات التي تشكلها الثورة الصناعية الرابعة، باعتبار الثقافة عنصراً أساسياً من عناصر رسم الهوية العربية.

وأضاف أن المنظمة حريصة على التكامل مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، للإسهام في نشر الموهبة والإبداع في الوطن العربي بالاستفادة من خبراتها الرائدة، مؤكداً ثقة وتقدير “الألكسو” للمكانة المتميزة التي وصلت إليها “موهبة” في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين على المستوى العالمي.

يُذكر أن الشراكة بين موهبة والألكسو بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2008، لإعداد “الاستراتيجية العربية للموهبة والإبداع في التعليم العام”، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض عام 2008.