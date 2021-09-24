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“خطر المخدرات والإبلاغ عن مروجيها ومستعمليها”.. الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة

“خطر المخدرات والإبلاغ عن مروجيها ومستعمليها”.. الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة

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“خطر المخدرات والإبلاغ عن مروجيها ومستعمليها”.. الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة

“خطر المخدرات والإبلاغ عن مروجيها ومستعمليها”.. الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة
http://almnatiq.net/?p=1042360
المناطق - الرياض

وجّه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، بتخصيص خطبة بعد غدٍ الجمعة للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة.

وأفادت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنّ التوجيه يتضمّن أن تشمل الخطبة وجوب الإبلاغ عن مهربي المخدرات ومروجيها ومستعمليها، والإشادة بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك؛ والدعاء لهم.

في شأن آخر، يُنظّم فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من يوم غدٍ الخميس غرة شهر ربيع الأول وحتى غرة شهر شعبان من العام الجاري، البرنامج العلمي الدعوي “حماية جناب التوحيد” في دورته الثانية، والذي يشارك فيه عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المنطقة.

وقال مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، إنّ البرنامج ينفذ للسنة الثانية على التوالي، ويشتمل على فعاليات دعوية مختلفة تقام في 17 محافظة، وبأكثر من 751 درساً موجهة لجميع فئات المجتمع، موضحًا أنّ البرنامج يهدف إلى تثبيت العقيدة الصحيحة، ونشر العلم الشرعي الأصيل في المجتمع المسلم، والوعي الإيجابي الوسطي لمواجهة الأفكار الهدامة، وقطع الطريق على من استغل التوحيد لتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم.

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