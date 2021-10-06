احدث الأخبار

منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل
أبرز المواد
 رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها
أبرز المواد
 “غرامة مليون و280 ألف ريال تنتظره”.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي لاستخدامه تجاريًّا في أبها
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى “الأمن والسلام في شريعة الإسلام”
أبرز المواد
 مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي
المناطق
 استشاري جراحة: الدعاية بصور الطعام في الشوارع لها تأثير نفسي ضار على الإنسان
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس “الأمر بالمعروف” ويستعرض جهود الهيئة التوعوية في مواجهة  كورونا
محليات
 أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى الأمن والسلام في شريعة الإسلام
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل
المناطق
 وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال
أبرز المواد
 “خطر المخدرات والإبلاغ عن مروجيها”.. الشؤون الإسلامية تحدد موضوع خطبة الجمعة
أبرز المواد
 “أرامكو” تقترب من اعتلاء عرش أعلى شركات العالم قيمة سوقية
أبرز المواد
منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل

منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل

أبرز المواد
رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها

رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها

أبرز المواد
“غرامة مليون و280 ألف ريال تنتظره”.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي لاستخدامه تجاريًّا في أبها

“غرامة مليون و280 ألف ريال تنتظره”.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي لاستخدامه تجاريًّا في أبها

أبرز المواد
أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى “الأمن والسلام في شريعة الإسلام”

أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى “الأمن والسلام في شريعة الإسلام”

أبرز المواد

استشاري جراحة: الدعاية بصور الطعام في الشوارع لها تأثير نفسي ضار على الإنسان

استشاري جراحة: الدعاية بصور الطعام في الشوارع لها تأثير نفسي ضار على الإنسان
الطعام في الشوارع
http://almnatiq.net/?p=1042366
محررو المناطق:

قال الدكتور صالح الراجحي، استشاري السمنة والجراحة، إن أساليب الدعاية في الشوارع وعلى الهواتف المحمولة والتطبيقات المختلفة لها تأثير نفسي على المستهلك، وبالتالي تسبب أن الشخص يأخذ أكثر من كفايته سواء من طعام أو شراب أو غيره من الاحتياجات.

وأضاف “الراجحي” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء: “عندما نذهب إلى الأسواق والسوبرماركت تجد المثلجات مثل الأيس كريم وغيرها من الأشياء التي تستهدف التأثير النفسي أو العاطفي، مما يدفع البعض لشراء أشياء قد لا يحتاجها، كردة فعل وليس بعد تفكير عقلاني، أما إذا استخدمت قائمة مشتريات قبل الذهاب للسوبر ماركت لن تشتري كثيرا من هذه الأشياء لأنك تعتمد على التفكير العقلاني وشراء ما تحتاجه فقط”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*