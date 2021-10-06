استشاري جراحة: الدعاية بصور الطعام في الشوارع لها تأثير نفسي ضار على الإنسان

محررو المناطق:

قال الدكتور صالح الراجحي، استشاري السمنة والجراحة، إن أساليب الدعاية في الشوارع وعلى الهواتف المحمولة والتطبيقات المختلفة لها تأثير نفسي على المستهلك، وبالتالي تسبب أن الشخص يأخذ أكثر من كفايته سواء من طعام أو شراب أو غيره من الاحتياجات.

وأضاف “الراجحي” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء: “عندما نذهب إلى الأسواق والسوبرماركت تجد المثلجات مثل الأيس كريم وغيرها من الأشياء التي تستهدف التأثير النفسي أو العاطفي، مما يدفع البعض لشراء أشياء قد لا يحتاجها، كردة فعل وليس بعد تفكير عقلاني، أما إذا استخدمت قائمة مشتريات قبل الذهاب للسوبر ماركت لن تشتري كثيرا من هذه الأشياء لأنك تعتمد على التفكير العقلاني وشراء ما تحتاجه فقط”.