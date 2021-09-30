أمير القصيم يستقبل نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل

المناطق - القصيم

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل ، الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحب الأمير فيصل بن مشعل، بنائب رئيس المنظمة الدولية، منوهًا بما تقدمه المنظمة من جهود ملموسة في العمل على البرامج المرتبطة بالتراث الحضاري والثقافي المتعلق بالإبل وثقافة الصحراء.

وأشار إلى مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وسباقات الهجن، وتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهرجانات والمعارض المتخصصة بالإبل، متمنيًا للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، والأمين العام للمنظمة الدولية للأبل الدكتور مبارك بن سويلم السويلم.