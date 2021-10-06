مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي

المناطق - القصيم

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة التعاون بين المنظمة الدولية للإبل التي مثلها الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة، وإمارة المنطقة ممثلة بمهرجان العقيلات لمزاد الأبل ومثله وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.

وتستهدف بنود مذكرة التعاون، فيما يتعلق بمهرجان العقيلات لمزاد الأبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للرفع من إمكانيات المهرجان والمزاد ليكون دوليًا بدءًا من العام المقبل، عبر توفير الدعم لتمكين الدول الأعضاء المؤهلة لذلك من تنمية وتطوير المزادات الدولية للإبل، والتعريف بالقيمة الاقتصادية والثقافية لمزادات الإبل ودورها في اقتصاديات ومجتمعات البلدان ذات الصلة ، وذلك من خلال زيادة وتبادل المعرفة في المجالات العلمية المتعددة للإبل، ودعم الحلول التي تقودها الثقافة والتكنولوجيا والابتكار لأكبر تحديات التنمية في مجال مزادات الأبل ، وذلك من خلال تعزيز الاتصال والتنمية.

تأتي الاتفاقية أيضًا للعمل على تطوير النسخة الدولية من مهرجان العقيلات لمزاد الأبل، وتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق والتكامل بما يخدم التراث العريق.

وأشاد أمير المنطقة، بما احتوته بنود مذكرة التعاون التي تساعد على تنمية وتطوير المزادات الدولية للأبل ، وتنمية الفكر الثقافي والعالمي في مجال مزادات الأبل , ودعم الاجراءات اللازمة للرفع من إمكانيات المهرجان والمزاد ليكون دولي.

وحثّ على مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق بنود هذه المذكرة لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة ، والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة من خلال رعاية الأبل وأنشطتها ، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمنظمة الدولية للأبل، وحضر توقيع مذكرة التعاون الأمين العام للمنظمة الدولية للأبل الدكتور مبارك بن سويلم السويلم.