احدث الأخبار

سفير تونس: نشكر خادم الحرمين لاستجابته السريعة وتوجيهه بإرسال مساعدات طبية عاجلة (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
 منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل
أبرز المواد
 رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها
أبرز المواد
 “غرامة مليون و280 ألف ريال تنتظره”.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي لاستخدامه تجاريًّا في أبها
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى “الأمن والسلام في شريعة الإسلام”
أبرز المواد
 مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي
المناطق
 استشاري جراحة: الدعاية بصور الطعام في الشوارع لها تأثير نفسي ضار على الإنسان
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس “الأمر بالمعروف” ويستعرض جهود الهيئة التوعوية في مواجهة  كورونا
محليات
 أمير القصيم يطلق أعمال ملتقى الأمن والسلام في شريعة الإسلام
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل
المناطق
 وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال
أبرز المواد
سفير تونس: نشكر خادم الحرمين لاستجابته السريعة وتوجيهه بإرسال مساعدات طبية عاجلة (فيديو)

سفير تونس: نشكر خادم الحرمين لاستجابته السريعة وتوجيهه بإرسال مساعدات طبية عاجلة (فيديو)

أبرز المواد
التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة بمحافظة الحديدة

التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة بمحافظة الحديدة

أبرز المواد
منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل

منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة ومشروبات تقضي على آلام المفاصل

أبرز المواد
رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها

رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها

أبرز المواد

مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي

مذكرة تعاون بين إمارة القصيم والمنظمة الدولية للإبل لتطوير المزادات وتنمية الفكر الثقافي
http://almnatiq.net/?p=1042377
المناطق - القصيم

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة التعاون بين المنظمة الدولية للإبل التي مثلها الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة، وإمارة المنطقة ممثلة بمهرجان العقيلات لمزاد الأبل ومثله وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.

وتستهدف بنود مذكرة التعاون، فيما يتعلق بمهرجان العقيلات لمزاد الأبل، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للرفع من إمكانيات المهرجان والمزاد ليكون دوليًا بدءًا من العام المقبل، عبر توفير الدعم لتمكين الدول الأعضاء المؤهلة لذلك من تنمية وتطوير المزادات الدولية للإبل، والتعريف بالقيمة الاقتصادية والثقافية لمزادات الإبل ودورها في اقتصاديات ومجتمعات البلدان ذات الصلة ، وذلك من خلال زيادة وتبادل المعرفة في المجالات العلمية المتعددة للإبل، ودعم الحلول التي تقودها الثقافة والتكنولوجيا والابتكار لأكبر تحديات التنمية في مجال مزادات الأبل ، وذلك من خلال تعزيز الاتصال والتنمية.

تأتي الاتفاقية أيضًا للعمل على تطوير النسخة الدولية من مهرجان العقيلات لمزاد الأبل، وتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق والتكامل بما يخدم التراث العريق.

وأشاد أمير المنطقة، بما احتوته بنود مذكرة التعاون التي تساعد على تنمية وتطوير المزادات الدولية للأبل ، وتنمية الفكر الثقافي والعالمي في مجال مزادات الأبل , ودعم الاجراءات اللازمة للرفع من إمكانيات المهرجان والمزاد ليكون دولي.

وحثّ على مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق بنود هذه المذكرة لتطوير المزاد وتعزيز البرامج والفعاليات المصاحبة ، والمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة من خلال رعاية الأبل وأنشطتها ، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمنظمة الدولية للأبل، وحضر توقيع مذكرة التعاون الأمين العام للمنظمة الدولية للأبل الدكتور مبارك بن سويلم السويلم.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل

أمير القصيم يستقبل نائب رئيس المنظمة الدولية للإبل
شرطة القصيم تتمكن من تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات مرورية

شرطة القصيم تتمكن من تحديد هوية شخص ارتكب عدة مخالفات مرورية
أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي

أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*