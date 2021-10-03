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منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة والمشروبات تقضي على آلام المفاصل

منها الشاي الأخضر وزيت الزيتون.. أطعمة والمشروبات تقضي على آلام المفاصل
آلام المفاصل
http://almnatiq.net/?p=1042385
المناطق - وكالات:

نشر موقع “إكسبريس” البريطاني تقريرًا سلط فيه الضوء على بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل وأعراضه.

وأكد الموقع أنه بالإضافة إلى هذه الأطعمة يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية وقليل الكوليسترول على إنقاص الوزن ما يقلل الضغط الواقع على المفاصل.

ولفت الموقع إلى أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن وتنظيف البشرة، ويمكن له أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل؛ لأنه مليء بالبوليفينول المضاد للأكسدة حيث يمكن أن يقلل الالتهاب ويبطئ معدل تلف الغضاريف. كما ان الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، لذا فهو مثالي لإنقاص الوزن ويمكن أن يخفف بعض الضغط عن المفاصل.

وعن الأطعمة الأخرى التي قد تساهم في التقليل من أعراض التهاب المفاصل، أفاد الموقع بأن الأسماك الزيتية وزيت الزيتون البكر والألبان والخضروات ذات الأوراق الداكنة والبروكلي والثوم والمكسرات، تعد مهمة جدا في التقليل من التهاب المفاصل وأعراضه.

جدير بالذكر، يحدث الفُصال العظمي عادة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما وهو أكثر شيوعا عند النساء. حيث يؤثر على الغضروف (النسيج المرن الذي يبطن المفاصل) ما يجعل المفاصل متيبسة ومؤلمة. وفي الحالات الشديدة يصبح الغضروف متهالكا بشكل كبير، وقد يؤدي الى احتكاك العظام ببعضها مما يؤدي الى تشويه شكل المفصل ودفع العظام من موضعها.

ويمكن ان يؤثر الفصال العظمي بشكل شائع على اليدين والعمود الفقري والركبتين والخاصرتين.

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