“غرامة مليون و280 ألف ريال تنتظره”.. ضبط مخالف بحوزته حطب محلي لاستخدامه تجاريًّا في أبها

المناطق - الرياض:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته 40 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة أبها.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي – اليوم الأربعاء – إنّ الجهات المعنية طبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف أنّ عقوبة استخدام حطب محلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

يعني ذلك أنّ العقوبة المتوقع توقيعها على هذا المخالف، قد تصل إلى تغريمه مليونًا و280 ألف ريال.

وحثّ الرائد المالكي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفّذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.